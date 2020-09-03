В Казани снесут 41 нелегально установленный торговый павильон

Власти Казани планируют снести более 40 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых киосков, ларьков, навесов. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани №33.

Всего в список для сноса попал 41 объект по следующим адресам: Адоратского, 10, 33 и 34; Декабристов, 177 и 133; Зенитная, 1/19; Мавлютова, 14 и 16а; Магистральная, 118; Кайбицкой, 4; Четаева, 4; Лаврентьева, 17; Усманова, 10; Чуйкова, 55 и 27а и др.

Собственники торговых точек и помещений имеют возможность с 4 по 8 сентября самостоятельно демонтировать их. Принудительный снос начнут с 9 сентября.

Ранее власти Казани распорядились демонтировать 26 киосков и павильонов.

