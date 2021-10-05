В Казани досрочно завершится программа по ликвидации аварийного жилья

В Казани досрочно будет выполнена программа расселения аварийного жилья, которую изначально предполагалось реализовать до 2025 года. Ее планируют завершить уже к 2023 году, сообщил на IХ сессии Казгордумы IV созыва начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Расселять будут дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Шамсутдинов напомнил, что огромная работа в этом направлении в Казани была проделана с 1996 по 2005 годы, когда расселили около 5,5 тысячи аварийных домов. В новые квартиры тогда переехали 33 тысячи казанских семей, для которых построили более 2 млн кв. м жилья. С 2012 по 2017 годы расселили 109 аварийных домов, в которых проживало около 3,5 тысячи горожан.

По муниципальной программе с 2019 по 2023 годы планируется расселить еще 51 дом. Из них — 13 в этом году и 18 — в 2022-м.

— Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду, — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин. — Сокращены сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с шести этапов до четырех. Надеюсь, в ближайшей перспективе мы сможем завершить и эту программу.

Напомним, республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводится в Казани, Агрызском, Актанышском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Чистопольском районах РТ.



Мария Короткова