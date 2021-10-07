Financial Times связала падение цен на газ с заявлением Путина
Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке, пишет Financial Times.
В первой половине дня среды биржевая цена на газ взлетела до исторических $1 969 за 1 тыс. куб. м, однако днем она упала на $600. Как указывает издание, это произошло после того, как Путин заявил, что Россия может способствовать стабилизации ситуации.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон спрогнозировала, что цены на газ в Европе останутся высокими в течение зимы и будут снижаться с весны.
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