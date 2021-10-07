Нижнекамцы собирают деньги на юриста, чтобы остановить строительство «Макдоналдса»

В Нижнекамске жители намерены бороться против строительства нового «Макдоналдса» во дворе многоэтажки. Они собирают деньги на юриста.

История тянется с весны этого года. Второй в городе «Макдоналдс» решили построить во дворе многоэтажки №17. Против его строительства выступали некоторые местные жители: они считают, что кафе будет распространять специфические запахи на всю округу, а во дворе увеличится автомобильный трафик.



На участок приехала строительная техника, под будущий объект подвели силовой кабель, поставили электрощиток, пишет Chelny-biz.ru.

Напомним, решить судьбу «Макдоналдса» путем голосования в начале апреля предложил мэр Нижнекамска Айдар Метшин на встрече с нижнекамцами, недовольными планируемым строительством заведения рядом с домом №17 на проспекте Мира.

Ольга Шагиева