Жители Нижнекамска проголосуют за возможность строительства «Макдоналдса» на проспекте Мира

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин встретился с местными жителями, недовольными планируемым строительством «Макдоналдса» рядом с домом №17 на проспекте Мира. Он предложил решить судьбу заведения путем голосования.

«Если коллективно примете решение не строить «Макдоналдс», то его не будет, но тогда здесь будет другой объект. Мы руководствуемся генпланом застройки. Если не ресторан семейного питания, то здесь появится что-то другое», — заявил Метшин.

Власти города заверили нижнекамцев, что строительство не создаст неудобств для горожан, а наоборот улучшит их жизнь за счет появления новых парковочных мест, парка с детскими площадками и системы видеонаблюдения.



Главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов также обратил внимания, что при выборе места расположения будущего «Макдоналдса» были соблюдены все нормы, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: e-nkama.ru

«Как вы решите, так и будет», — заключил Метшин, отдав решение вопроса о строительстве заведения на голосование жильцов жильцов дома №17.



На сегодняшний день в Нижнекамске работает лишь один «Макдоналдс» — на проспекте Химиков.

Татьяна Демина