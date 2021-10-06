Ольгу Баталину назначили первым замминистра труда

Ольга Баталина назначена первым замминистра труда, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — сказано в распоряжении правительства.

До этого Баталина занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты. Ее освободили от должности указом от 4 октября «в связи с переходом на другую работу».

В сентябре 2016 года Ольгу Баталину избрали депутатом Государственной думы VII созыва от «Единой России». 3 марта прошлого года Госдума досрочно лишила ее полномочий в связи с назначением заместителем министра труда и социальной защиты РФ.

4 октября также в связи с переходом в Госдуму России в отставку ушел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Маргарита Головатенко