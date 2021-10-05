Замминистра труда Ольгу Баталину освободили от должности

Заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение было принято в связи с переходом Баталиной в Госдуму РФ восьмого созыва. Она занимала пост в Министерстве труда и социальной защиты РФ с февраля 2020 года. Также была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Ее место в Минтруде РФ займет Алексей Вовченко.

Фото: mintrud.gov.ru

Вчера также в связи с переходом в Госдуму России в отставку ушел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Диана Жиленкова