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Замминистра труда Ольгу Баталину освободили от должности

13:30, 05.10.2021
Замминистра труда Ольгу Баталину освободили от должности
Фото: mintrud.gov.ru

Заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение было принято в связи с переходом Баталиной в Госдуму РФ восьмого созыва. Она занимала пост в Министерстве труда и социальной защиты РФ с февраля 2020 года. Также была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Ее место в Минтруде РФ займет Алексей Вовченко.

Фото: mintrud.gov.ru

Вчера также в связи с переходом в Госдуму России в отставку ушел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Диана Жиленкова
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