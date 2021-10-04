Путин назначил врио губернатора Владимирской области и врио главы Тамбовской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Указ опубликован на сайте Кремля.
Этим же указом президент принял отставку с данного поста Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Государственной думы.
Другим указом Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина. Врио главы региона назначен замглавы Минстроя Максим Егоров.
Досрочные выборы губернатора Владимирской области в связи с переходом главы региона Владимира Сипягина пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, рассказал ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.ОбществоВласть
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