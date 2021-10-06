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В Челнах Госстройнадзор начал проверку нового 20-этажного дома

18:48, 06.10.2021
В Челнах Госстройнадзор начал проверку нового 20-этажного дома
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Набережных Челнах Госстройнадзор начал проверку жилого дома по ул. Вторая Береговая, 33. 20-этажное здание построили в жилом комплексе «Парус», сообщает пресс-служба ведомства.

В доме — 228 квартир, общая площадь — 11097,30 кв. м. Строительство стартовало в феврале 2019 года. Застройщик объекта — ООО СЗ «ЖК Парус НЧ». Генеральный проектировщик — ООО «Стройпроект».

Фото: gsn.tatarstan.ru

По итогам проверки при отсутствии нарушений объекту капитального строительства выдадут заключение о соответствии проектной документации.

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