В Челнах Госстройнадзор начал проверку нового 20-этажного дома
В Набережных Челнах Госстройнадзор начал проверку жилого дома по ул. Вторая Береговая, 33. 20-этажное здание построили в жилом комплексе «Парус», сообщает пресс-служба ведомства.
В доме — 228 квартир, общая площадь — 11097,30 кв. м. Строительство стартовало в феврале 2019 года. Застройщик объекта — ООО СЗ «ЖК Парус НЧ». Генеральный проектировщик — ООО «Стройпроект».
По итогам проверки при отсутствии нарушений объекту капитального строительства выдадут заключение о соответствии проектной документации.ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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