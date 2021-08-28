В России с начала 2021 года число преступлений за пропаганду терроризма в интернете выросло на 50%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России с начала 2021 года увеличилось количество преступлений, связанных с публичным оправданием и пропагандой терроризма. Их стало больше на 50%, следует из статистических материалов МВД о состоянии преступности в стране.

С января по июль 2021 года года в России зарегистрировали 243 преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщает ТАСС. Это в два раза больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Напомним, в Санкт-Петербурге арестовали блогера Юрия Хованского. В отношении него возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. По данным следствия, он исполнил песню, в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Свою вину блогер признал. Росфинмониторинг включил Хованского в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

Татьяна Демина