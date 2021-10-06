После вмешательства прокуратуры четверо сирот из Татарстана получили жилье

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане четверо детей-сирот получили положенное им жилье после вмешательства прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Жилищная комиссия при Минобрнауки РТ включила заявителей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых положено обеспечить жильем. Однако сиротам его долгое время не предоставляли.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о том, чтобы обязать региональное Минобрнауки обеспечить заявителей благоустроенным жильем. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил в полном объеме. Жилищные права сирот полностью восстановлены, им предоставили отдельные квартиры.

Фото: прокуратура Татарстана

В сентябре Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на приобретение жилья для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На эти цели готовы направить более 90,2 млн рублей.

Маргарита Головатенко