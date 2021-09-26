Минземимущества Татарстана объявило тендер на покупку жилья детям-сиротам на более чем 90,2 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на приобретение жилья для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На эти цели готовы направить более 90,2 млн рублей.

В общей сложности планируется приобрести 66 квартир. Из них 60 — в Казани, остальные шесть в Балтасинском районе Татарстана, следует из документации на портале госзакупок.

Жилье для сирот должно быть приобретено в домах, построенных и введенных в эксплуатацию не ранее 2015 года. Подрядчик должен передать жилые помещения со дня заключения государственного контракта по 20 декабря 2021 года включительно.

В этом году в Татарстане прокуратура неоднократно подавала иски к Министерству образования и науки РТ об обязании предоставить благоустроенное жилье сиротам.



Татьяна Демина