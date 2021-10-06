Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум

Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, сначала достигнув значения в $1 500 за одну тысячу кубометров, а затем превысив отметку в $1 600. Очередное повышение произошло на открытии торгов, следует из данных Лондонской межконтинентальной биржи ICE.

По состоянию на 9.10 мск в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF составила $1 559 за тысячу кубометров, а в максимуме достигла значения $1 606, сообщает ТАСС.

Фото: kzn.ru

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон спрогнозировала, что цены на газ в Европе останутся высокими в течение зимы и будут снижаться с весны.

Очередной исторический максимум был побит и вчера, утром стоимость достигла $1 200 за тысячу кубометров, а к закрытию торгов цена превысила $1 400. За день голубое топливо подорожало на 22%.

Диана Жиленкова