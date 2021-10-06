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Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум

10:20, 06.10.2021 1
Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум
Фото: Фото: pixabay.com

Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, сначала достигнув значения в $1 500 за одну тысячу кубометров, а затем превысив отметку в $1 600. Очередное повышение произошло на открытии торгов, следует из данных Лондонской межконтинентальной биржи ICE.

По состоянию на 9.10 мск в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF составила $1 559 за тысячу кубометров, а в максимуме достигла значения $1 606, сообщает ТАСС.

Фото: kzn.ru

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон спрогнозировала, что цены на газ в Европе останутся высокими в течение зимы и будут снижаться с весны.

Очередной исторический максимум был побит и вчера, утром стоимость достигла $1 200 за тысячу кубометров, а к закрытию торгов цена превысила $1 400. За день голубое топливо подорожало на 22%.

Диана Жиленкова
ПромышленностьЭнергетикаЭкономика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:04
    Всё выше, и выше,и выше.....- И опять найдут след кота Скрипалей,а в нём блох,проникших в мировую сеть и вообще во всё!
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