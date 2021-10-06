Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин номинирован на премию «Джентльмен года»

Стали известны имена претендентов на ежегодную премию «Джентльмен года». Голосование за кандидатов проходит на сайте издания «Комсомольская правда», которая вручает награду с 1994 года.

«Лауреат премии должен быть не только отличным футболистом, но и вести себя порядочно, благородно, с уважением к окружающим», — говорится на сайте «КП».

Всего на премию претендуют 11 футболистов. В их числе вратарь «Рубина» Юрий Дюпин. Также номинированы Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба — «Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов (оба — «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Георгий Джикия («Спартак») и Иван Сергеев («Крылья Советов»).

На первом этапе голосования, который продлится до 16 октября, участвуют болельщики. Далее из тройки лучших победителя определит специальное жюри конкурса.

В прошлом сезоне «Джентльменом года» в российском футболе был признан футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.