Марио Фернандес из ЦСКА выиграл премию «Джентльмен года»

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес удостоен награды «Джентльмен года». Премия вручается ежегодно газетой «Комсомольская правда».

В голосовании Фернандес опередил защитника «Спартака» Георгия Джикию и хавбека «Ростова» Матиаса Норманна.

В ближайшее время Фернандесу подарят традиционный черный смокинг.

Марио Фернандес. Фото: pfc-cska.com

Награда «Джентльмен года» вручается с 1994 года футболисту с безупречной репутацией и отношением к игре, соперникам и болельщикам.

В прошлом году обладателем премии стал игрок «Зенита» Юрий Жирков.

Напомним, ранее ЦСКА в гостях проиграл казанскому «Рубину» в рамках РПЛ.