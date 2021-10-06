Услуга по переписи населения заработает на портале госуслуг с 15 октября

С 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг будет доступна услуга «Участие в переписи населения». Об этом рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

При прохождении переписи населения на портале необходимо указать адрес своего фактического постоянного жительства, которое может не совпадать с местом регистрации.

На портале некоторые поля могут быть уже предзаполнены: пол, дата рождения, место рождения, гражданство, некоторые вопросы о жилищных условиях. При необходимости пользователь может внести изменения.

Фото: strana2020.ru

После заполнения переписных листов в личный кабинет портала госуслуг придут уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного. Также гражданин получит объединяющий их QR-код с информацией о результатах прохождения переписи на все домохозяйство. Эти коды необходимо будет предъявить переписчику либо в стационарном переписном участке.



Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ее сроки неоднократно переносились из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Росстат практически отказался от бумажных переписных листов, выдав переписчикам планшеты, и позволил поучаствовать в переписи через портал «Госуслуги».



Ольга Шагиева