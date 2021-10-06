В Казани проведут чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ за 2,46 миллиона рублей

В Казани проведут чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ за 2,46 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Будет приобретено 500 бутылок воды по 0,5 л. Также будет проведена организация официального приема на 100 человек. Кроме того, будет организовано питание волонтеров и оргкомитета. Организаторы соревнований закупят кубки и медали, а также состоится церемония открытия с ведущими и двумя танцевальными номерами. Подать заявку на участие в тендере можно до 13 октября.

Фото: vk.com/olympic_russia

Летом в Казани прошли чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. В них принимают участие порядка 600 спортсменов из 26 стран мира.



Алексей Нечаев