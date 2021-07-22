В Казани стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ

В Казани стартовали чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. В них принимают участие порядка 600 спортсменов из 26 стран мира, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Состязания проходят среди мужчин и женщин старше 18 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и девушек в возрастных категориях 12-14 лет и 10-11 лет. Планируется разыграть 285 комплектов наград.

Чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ проходят во Дворце единоборств «Ак Барс».

Соревнования по этому спорту в Татарстане проводят не в первый раз. В прошлом году в Казани течение трех дней более 750 спортсменов из 52 регионов России разыгрывали награды на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ. О том, как это было, — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина