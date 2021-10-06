Форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек сыграл за «Ижсталь» в матче ВХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек провел свой первый матч на уровне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Он был отправлен в фарм-клуб нижнекамцев в рамках договора о сотрудничестве после прохождения процедуры драфта отказов.

Гудачек сыграл чуть больше 19 минут за ижевский «Ижсталь» в домашнем матче против «Рубина» из Тюмени.

Фото: vk.com/izhhcizhstal / Маргарита Сысоева

Гости выиграли со счетом 4:2, а словацкий форвард отметился голевой передачей в самом конце встречи, ассистировав Максиму Юшкову. Также в его активе 44% выигранных вбрасываний и коэффициент полезности «-1».

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» отправил Либора Гудачека в список отказов. В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл семь матчей и набрал одно результативное очко — голевую передачу.

Почему проблемы «Нефтехимика» не решились с уходом Гудачека и что общего у Леонтьева с Назаровым?