«Нефтехимик» поместил Гудачека в список отказов. Словак был главным снайпером команды в прошлом сезоне
Нижнекамский «Нефтехимик» отправил словацкого форварда Либора Гудачека в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в Twitter.
Стоит отметить, что если «Нефтехимик» расторгнет контракт с Гудачеком, то будет обязан заплатить половину суммы контракта, а хоккеист сможет продолжить сезон в европейских лигах.
.@HCNeftekhimik68 поместил нападающего Либора Гудачека в список отказов#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) September 27, 2021
В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл 7 матчей и набрал одно результативное очко — голевую передачу.
«Нефтехимик» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ с 11 очками. Следующий матч команда Олега Леонтьева проведет в среду, 29 сентября в гостях против минского «Динамо».
Напомним, ранее Гудачек не попал в заявку команды на два матча КХЛ по спортивным причинам.СпортХоккей Татарстан
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