«Нефтехимик» поместил Гудачека в список отказов. Словак был главным снайпером команды в прошлом сезоне

Фото: Твиттер ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» отправил словацкого форварда Либора Гудачека в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в Twitter.

Стоит отметить, что если «Нефтехимик» расторгнет контракт с Гудачеком, то будет обязан заплатить половину суммы контракта, а хоккеист сможет продолжить сезон в европейских лигах.

.@HCNeftekhimik68 поместил нападающего Либора Гудачека в список отказов#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) September 27, 2021

В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл 7 матчей и набрал одно результативное очко — голевую передачу.

«Нефтехимик» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ с 11 очками. Следующий матч команда Олега Леонтьева проведет в среду, 29 сентября в гостях против минского «Динамо».

Напомним, ранее Гудачек не попал в заявку команды на два матча КХЛ по спортивным причинам.