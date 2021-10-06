В МИД РФ прокомментировали призыв американских сенаторов выслать российских дипломатов

В МИД РФ прокомментировали обращение американских сенаторов к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в том случае, если в столице России не расширят состав работников посольства США. В ведомстве отметили, что в вашингтонском посольстве нет такого количества россиян. В МИД РФ также предположили: говоря о 300 дипломатах, США могли учесть и российских представителей, работающих в постпредстве ООН.

В ведомстве подчеркнули, что реализация просьбы сенаторов рискует привести к закрытию загранучреждений в России и ответственность за это будет лежать на них, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

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Ряд влиятельных сенаторов США обратились к Джо Байдену вчера. В заявлении указали, что высылка российских дипломатов приведет дипломатическое присутствие США в России к паритету. Такое намерение политики назвали взаимным и разумным.

Диана Жиленкова