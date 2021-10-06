Татарстан выбран одним из пяти пилотных регионов, где школьники будут изучать языки программирования

В Татарстане, в Белгородской, Новгородской, Пензенской областях и Республике Саха (Якутия) в текущем году пройдет пилотный проект по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Обучение пройдут более двух тысяч школьников. Проект будет длиться до июня 2022 года. Содержание и продолжительность программ скорректируют по итогам курса, исходя из отзывов самих школьников, их родителей и учителей. Опыт и результаты «пилота» будут учтены во всероссийском проекте, который стартует в следующем году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет (с начальным опытом программирования), которые смогут дистанционно изучать языки программирования — JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.

Ученики смогут подать заявку на обучение на сайте talent-it.ru с 15 октября.

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