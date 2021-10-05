Университет «Иннополис» выиграл грант на создание исследовательского центра по развитию ИИ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Завершен отбор исследовательских центров, претендующих на грантовую поддержку до 1 миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Победителями оказались Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, Университет «Иннополис», ИТМО и ВШЭ, сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, под чьим председательством проходил отбор.

Гранты предполагают создание в России шести исследовательских центров до 2024 года, которые станут опорными точками по развитию технологии ИИ. В общей сложности участие в отборе приняли 36 организаций, в предварительный список кандидатов попали девять, из которых рабочая группа определила шесть лучших. По словам вице-премьера РФ, центры необходимы для того, чтобы вывести страну в лидерские позиции в этой отрасли.

Максим Платонов (архив)

Ранее Дмитрий Чернышенко сообщал, что КФУ и КНИТУ претендуют на специальную часть гранта «Приоритет-2030». Ее сумма доходит до 1 миллиарда в год.

Диана Жиленкова