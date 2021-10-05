Казанцы жалуются на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов на COVID-19 — видео

Жители Казани начали жаловаться на то, что им приходится долго ждать результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Некоторым казанцам приходится ждать результатов теста больше трех дней. Некоторые не знают о своем диагнозе спустя неделю.

В 7-й горбольнице своя лаборатория. Помимо анализов пациентов этого медучреждения, сюда везут ПЦР-тесты из других больниц. По словам медработников, все результаты становятся известны через 2-3 дня. Для сравнения: в прошлом году узнать о том, заразился пациент COVID-19 или нет, можно было спустя 5 дней.

Некоторые пациенты обращаются в частные лаборатории, которые сообщают о результате в день сдачи анализов. За минувшие сутки тесты на COVID-19 сдали 7 тысяч татарстанцев.