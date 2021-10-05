Частные инвестиции российских компаний в производство российских вакцин достигли 30 млрд рублей

В России частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство вакцин против коронавируса составили 30 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его мнению, трудности с признанием на Западе отечественных вакцин могут быть связаны с конкуренцией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Почему в Америке не производят «Спутник»? ... Как в Америке будут производить «Спутник» — мы точно Pfizer сразу начнем производить», — сказал он в интервью журналисту Антону Красовскому.

В РФ сейчас производятся вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона».

