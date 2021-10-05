СК предъявил подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае обвинение по пяти статьям

Подозреваемому в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области предъявили обвинение по пяти статьям. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Он обвиняется в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием, в том числе несовершеннолетней, поджоге и угоне.

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Сейчас его допросили по существу предъявленного обвинения. Ранее была проведена проверка его показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня Гайский городской суд заключил подозреваемого в убийстве трех девушек под стражу до 30 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме.



Самые строгие наказания за перечисленные преступления — лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Тела девушек обнаружили 30 сентября рано утром после тушения пожара в квартире жилого дома. Им было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медколледже и приехали на учебу из Башкирии.