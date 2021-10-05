В Казани за три года выкупили 123 земельных участка на 670 млн рублей для строительства дорог

В Казани за последние три года под строительство и реконструкцию крупных дорожных объектов выкупили 123 земельных участка с объектами недвижимости на них. Собственникам выплатили 669,7 млн руб. Об этом сообщил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.



Участки выкупили под строительство Большого Казанского кольца, дороги-дублера Горьковского шоссе, Осиновской улицы.

С 2009 года в Казани выкупили около 400 земельных участков и расположенных на них жилых домов. На IX сессии Казгордумы в Ратуше депутат Динара Халимдарова поинтересовалась, были ли собственники, недовольные суммой оценки выкупаемого жилья.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

По словам Шамсутдинова, по некоторым объектам выкупная стоимость из-за маленького земельного участка и высокой степени изношенности дома оказалась недостаточной для последующей покупки жилья на коммерческом рынке. Таким семьям предоставили возможность приобретения квартир в рамках программы «Жилье горожанам» и социальной ипотеки, сообщается на сайте мэрии Казани.

В сентябре исполком Казани постановил изъять земельный участок и жилые помещения дома №9 по улице Окраинной. Дом признан аварийным и подлежащим сносу в конце февраля 2014 года. Также в прошлом месяце кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки «Южной поляны» для размещения транспортной развязки.



Татьяна Леухина