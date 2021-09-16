В Казани изымут аварийный участок и дом №9 по улице Окраинной для муниципальных нужд

Исполком Казани постановил изъять земельный участок и жилые помещения дома №9 по улице Окраинной. Дом признан аварийным и подлежащим сносу в конце февраля 2014 года. Собственники не выполнили требований о сносе дома.



Жилые помещения дома выкупят для муниципальных нужд, изымут и занимаемый домом земельный участок площадью 699 кв. м.

Администрации Кировского и Московского районов исполкома поручено направить собственникам копию соответствующего постановления в течение 10 дней с момента его выхода, уведомление и проект соглашения об изъятии недвижимости. Копию постановления направят в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

Управлению жилищной политики поручено провести рыночную оценку изымаемых жилых помещений и изъять помещения. Финансовое управление должно обеспечить финансирование этого вопроса.

Установленный срок постановления — три года. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Искандера Гиниятуллина.

В начале сентября кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки «Южной поляны» для размещения транспортной развязки.

Маргарита Головатенко