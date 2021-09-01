Кабмин Татарстана постановил изъять земельные участки «Южной поляны» для размещения транспортной развязки

Кабмин Татарстана принял предложение Минземимущества РТ и ГКУ «Главтатдортранс» об изъятии земельных участков для государственных нужд республики. Такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Для нужд Татарстана изымут земельные участки общей площадью 9 682 кв. м, которые находятся в собственности ООО «Южная поляна».

Участки будут изыматься для размещения транспортной развязки в районе пересечения железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань — аэропорт» и дороги Казань — Боровое Матюшино с организацией заездов в жилые комплексы «Южный парк», «Времена года», «Станция Юбилейная» и выездов на них на территории Казани и Лаишевского района.

Минземимущества, помимо прочего, поручено подготовить, направить и заключить соглашение с собственником участков, выплатить возмещение за изымаемые участки и осуществить государственную регистрацию права собственности республики на эти участки.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минземимущества РТ.

Маргарита Головатенко