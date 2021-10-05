С начала 2021 года более тысячи казанских семей улучшили жилищные условия

За девять месяцев 2021 года более 1,1 тысячи казанских семей улучшили свои жилищные условия, а за последние пять лет — до 13 тысяч семей. Об этом на IХ сессии Казгордумы IV созыва сообщил начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.



— За девять месяцев текущего года свои жилищные условия улучшили 1 189 семей казанцев. Для этих целей из республиканского и федерального бюджетов привлекли около 1,6 млрд рублей, — отметил Шамсутдинов.

Помощь в улучшении жилищных условий для многодетных и молодых семей является одной из приоритетных задач власти в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

С 2012 года по программе обеспечения жильем молодых семей Казани 331 семья получила специальные выплаты на покупку жилья. Многодетным семьям из республиканского бюджета предоставляются сертификаты, на средства которых они приобретают квартиры по программе социальной ипотеки. В Казани программа действует с 2005 года и остается одной из самых востребованных среди жителей города.

В 2020 году благодаря решению президента Татарстана Рустама Минниханова возможность участвовать в социальной ипотеке получили и молодые семьи.

— Помимо федеральных и республиканских программ, в Казани на протяжении 14 лет реализуется муниципальная программа «Жилье горожанам», — отметил Шамсутдинов. — Ее участники приобретают благоустроенные квартиры в рассрочку от 7% годовых. Цена квартиры с чистовой отделкой на 20% ниже рыночной.

В связи с большим количеством обращений от жителей Казани перечень категорий граждан, которые могут стать участниками программы «Жилье горожанам», был расширен. В него теперь включены и те, кто не имеет регистрации на территории города: достаточно в течение последних 2 лет работать в Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Улучшение жилищных условий граждан — это одно из наших приоритетных направлений работы, — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин. — Сегодня в городе реализуются действенные инструменты как республиканских, так и муниципальных, и федеральных программ. Как и прозвучало в докладе, в целом мы движемся в хорошем темпе. И 13 тысяч семей, которые за 5 лет улучшили свои жилищные условия, — для нас яркий индикатор работы, проводимой в этом направлении.

В прошлом году больше тысячи семей в Казани улучшили свои жилищные условия. В частности, по программе «Жилье горожанам» в домах по улице Ютазинской было реализовано 36 квартир.





Мария Короткова