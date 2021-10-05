В отношении казанца, дважды протаранившего машину автоинспекторов, возбудили уголовное дело

В отношении 28-летнего жителя Казани, который дважды протаранил машину автоинспекторов, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, вечером 3 октября подозреваемый управлял автомобилем Toyota в нетрезвом виде. После того как сотрудники ДПС ГИБДД потребовали остановиться, он не среагировал и скрылся.

Оказавшись в тупике на территории садоводческого товарищества, он дважды протаранил машину автоинспекторов и привел ее в негодность. Позже нарушитель скрылся в своем дачном домике, но его задержали.

Вскоре следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентября в Казани арестовали 33-летнего водителя, который сбил сотрудника ГИБДД в центре города.

Диана Жиленкова