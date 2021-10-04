В Казани задержали водителя, дважды протаранившего машину автоинспекторов

В Казани задержали автомобилиста, который дважды протаранил машину инспекторов. 28-летний нарушитель уже был лишен водительских прав в 2019 году за управление транспортом в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Заметив подозрительный автомобиль марки Toyota, сотрудники ДПС предположили, что водитель пьян, и решили остановить машину для проверки. Однако нарушитель не среагировал на звуковые сигналы и проблесковые маячки, после чего прибавил скорости. Позже автомобиль удалось остановить, но когда автоинспекторы решили подойти к водителю, тот дважды протаранил их машину и скрылся.

Фото: realnoevremya.ru

В конечном итоге машину нарушителя удалось обнаружить около одного из домов садового общества. Водителя на месте не оказалось, но позже его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. На него составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

В сентябре в Казани арестовали на 13 суток водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в центре города.

Диана Жиленкова