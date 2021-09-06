В Казани арестовали на 13 суток водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в центре города

В Казани арестовали 33-летнего водителя, который сбил сотрудника ГИБДД в центре города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

4 сентября очевидцы сообщили в дежурную связь о неадекватном водителе «Мерседеса», который создавал аварийные ситуации. На перекрестке улиц Горького и Жуковского машину оставил сотрудник ДПС. Обнаружив у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, инспектор потребовал выйти из автомобиля. Но мужчина отказался и начал ехать. В результате нарушитель протащил полицейского несколько метров и попытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования его задержали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении водителя составили административные материалы по ст. 12.8 ч. 1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 12.25 ч. 2 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), ст. 12.15 ч. 1 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Судом арестовал его на 13 суток за неподчинение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).



Вчера по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по факту наезда на сотрудника ГИБДД в центре Казани возбудили уголовное дело. Руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому поручено доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения злоумышленника под стражу.



Татьяна Леухина