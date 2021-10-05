Корабль с первым в мире киноэкипажем состыковался с МКС в ручном режиме
Корабль «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту состыковался с МКС в ручном режиме, об этом сообщает RT.
Корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, поэтому космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручного управления.
В Центре управления полетами Шкаплерову сказали при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту стартовала сегодня.
Экипаж корабля, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, начнет съемки в рамках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта.
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