Корабль с первым в мире киноэкипажем состыковался с МКС в ручном режиме

Фото: кадр видео RT

Корабль «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту состыковался с МКС в ручном режиме, об этом сообщает RT.



Корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, поэтому космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручного управления.



В Центре управления полетами Шкаплерову сказали при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту стартовала сегодня.

Экипаж корабля, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, начнет съемки в рамках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта.

Маргарита Головатенко