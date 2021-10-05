«Матч ТВ» объявил о новом контракте с РПЛ по телевизионным правам

«Матч ТВ» продолжит транслировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в ближайшие четыре сезона. Официальное сообщение опубликовано на сайте телеканала.

Такое решение было достигнуто на общем собрании РПЛ и получило поддержку со стороны всех клубов лиги.

«Сегодня все клубы РПЛ высказались за отказ от проведения тендера и продление соглашения с действующим вещателем. Новый контракт рассчитан на четыре сезона. В рамках нового этапа сотрудничества будет создана рабочая группа по освещению матчей лиги», — говорится в заявлении телеканала.

Напомним, сегодня стало известно об уходе Сергея Прядкина с поста главы РПЛ. Исполняющим обязанности вместо него назначен Ашот Хачатурянц, ранее возглавлявший судейский комитет РФС.