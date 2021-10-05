ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице Саратовской области
Федеральная служба исполнения наказаний проводит проверку после появления в Сети видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.
Видеозапись с издевательством над заключенным, содержащимся в больнице, опубликовал портал Gulagu.net. Автор утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.
Для проверки достоверности информации директор ФСИН РФ Александр Калашников направил для проверки группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России.
Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН, сообщает ТАСС.
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