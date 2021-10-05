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ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице Саратовской области

13:21, 05.10.2021
ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице Саратовской области
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральная служба исполнения наказаний проводит проверку после появления в Сети видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.

Видеозапись с издевательством над заключенным, содержащимся в больнице, опубликовал портал Gulagu.net. Автор утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

Для проверки достоверности информации директор ФСИН РФ Александр Калашников направил для проверки группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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