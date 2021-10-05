Метшин заявил о необходимости разработки проекта адаптированного жилья для людей с ОВЗ

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья необходимо разработать проект адаптированных жилых помещений, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на IX сессии Казгордумы.



По его словам, вопрос с обеспечением этой категории граждан жильем, соответствующим требованиям «Доступной среды», в городе стоит очень остро. Если большинство общественных учреждений оснащены всем необходимым для людей с инвалидностью, то жилой фонд — нет.

Метшин подчеркнул, что в Казани создается карта городской среды, но, чтобы подойти к решению проблемы комплексно, необходимо уделить внимание условиям проживания людей с инвалидностью.

«Прошу Исполнительный комитет Казани проработать с нашими коллегами из Правительства РТ вопрос проектирования адаптированных жилых помещений для этой категории граждан», — приводит его слова мэрия города.

Представители Министерства строительства и ЖКХ РТ, Государственного жилищного фонда при президенте РТ, проектного института «Татинвестгражданпроект» сейчас обсуждают возможность проектирования жилых помещений, приспособленных с учетом потребностей инвалидов, на первых этажах жилых домов, возводимых Госжилфондом. Вопрос будет обсуждаться с крупными застройщиками коммерческого жилья.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Недавно сообщалось, как в одном из домов Нижнекамского района для инвалида вместо пандуса установили помост на крючке. Воспользоваться помостом для женщины не представляется возможным. К тому же сооружение установили на первом этаже, а женщина живет на втором.

Маргарита Головатенко