В одном из домов Нижнекамского района для инвалида вместо пандуса установили помост на крючке

Инвалид-колясочник Анна Гурьева из села Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана больше года не может выйти на улицу из-за отсутствия пандуса в подъезде. В июле глава поселения, узнав о проблеме, пообещала установить для нее пандус, и вопрос решили, однако весьма своеобразным способом.



В подъезде по СНиП установили деревянный помост, который нужно отстегивать от стены и класть на лестницу. К тому же сооружение установили лишь на первом этаже, а женщина живет на втором, сообщает «НТР 24».

«Как инвалид может по ступеням до середины доехать, отстегнуть, опустить ее вниз и потом по ней съехать? А со второго этажа надо на руках спускаться, получается. Это просто издевательство над людьми», — возмущается знакомый женщины Руслан Г. Он пообещал, что напишет обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, если вопрос не решится.

В прошлом году прокуратура Казани добилась установки пандуса для ребенка-инвалида в подъезде многоквартирного дома.

Маргарита Головатенко