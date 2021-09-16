SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon на орбиту с гражданским экипажем
Компания Илона Маска SpaceX заявила, что впервые вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, полностью состоящий из гражданских лиц. Об этом она сообщила в Twitter.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала в 20.03 (03.03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Через 12 минут после запуска корабль на высоте 200 км отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме заработали двигатели Crew Dragon, предназначенные для его вывода на расчетную орбиту.
View from Dragon’s cupola pic.twitter.com/Z2qwKZR2lK— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021
«Dragon и экипаж миссии Inspiration4 достигли круговой орбиты 585 км, что стало рекордом высоты для Dragon», — говорится в сообщении SpaceX.
Два дня назад американская компания SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
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