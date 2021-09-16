SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon на орбиту с гражданским экипажем

Компания Илона Маска SpaceX заявила, что впервые вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, полностью состоящий из гражданских лиц. Об этом она сообщила в Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала в 20.03 (03.03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Через 12 минут после запуска корабль на высоте 200 км отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме заработали двигатели Crew Dragon, предназначенные для его вывода на расчетную орбиту.

«Dragon и экипаж миссии Inspiration4 достигли круговой орбиты 585 км, что стало рекордом высоты для Dragon», — говорится в сообщении SpaceX.

Два дня назад американская компания SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Ольга Плешкова