Бердыев официально назначен главным тренером «Кайрата»

Курбан Бердыев назначен главным тренером «Кайрата», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Сегодня он был представлен команде и административному персоналу в новой должности. Ранее Бердыев занимал пост советника президента клуба Кайрата Боранбаева.

Пресс-служба «Кайрата» сопроводила назначение нового тренера хештегом «Команда моего сердца».

На этом посту он сменил Кирилла Кекера, несколько дней назад ушедшего в отставку.

После 19 туров действующий чемпион страны «Кайрат» с 37 очками занимает третье место в чемпионате Казахстана, отставая на пять баллов от лидирующего «Тобола». Также команда продолжает бороться за выход в групповой раунд Лиги конференций.

Отметим, что нынешний сезон «Кайрат» начинал в ранге действующего чемпиона страны под руководством Алексея Шпилевского. Российский тренер был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды в начале июня. Его заменил Кирилл Кекер, который продержался на своей должности около двух месяцев.

Бердыев уже работал главным тренером «Кайрата» с 1994 по 1995 год. Последним клубом, который возглавлял специалист, был «Рубин», откуда он ушел летом 2019 года. Вместе с казанцами Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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