«Обязуюсь не скрываться»: главу ФСС по Татарстану не выпустили из СИЗО

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Законным и обоснованным признал сегодня арест управляющего регионального отделения ФСС Павла Лоханова Верховный суд Татарстана. На заседании обвиняемый в получении взятки в размере 2,4 млн рублей просился домой, к жене и пяти детям, передает журналист «Реального времени».



«Обязуюсь не скрываться и не препятствовать всестороннему расследованию», — сообщил Лоханов по видео-конференц-связи с казанским СИЗО. «В деле один эпизод, все следственные действия уже проведены. Хотел бы быть со своими маленькими детьми дома», — добавил он.

Адвокат обвиняемого чиновника на заседании просил о смягчении меры пресечения его подзащитному. Предлагал заменить арест запретом определенных действий, освобождением под залог либо домашним арестом. В своей жалобе защитник также указал на процессуальные нарушения и непричастность его клиента к преступлению.

Прокурор Лилия Цеханович настаивала — решение Приволжского райсуда Казани о водворении руководителя реготделения ФСС законно. В итоге Лоханова из СИЗО не отпустили.

Напомним, ВИП-чиновник от соцстраха был задержан 21 сентября. Его обвиняют в требовании взятки 4 млн рублей и получении части этой суммы в размере 2,4 млн рублей от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-мед» за помощь фирме с защитой от иска ФСС в Арбитражном суде Татарстана на 14 млн рублей и отсутствие жалоб на мягкое решение о штрафе всего в 100 тысяч рублей по данному арбитражному делу.

По версии СК, деньги были переданы учредителем фирмы в машине чиновника на улице Декабристов, однако задержать его удалось лишь на улице Тэцевской после погони. Там же, рядом с иномаркой Лоханова, был найден пакет с ранее переписанными купюрами.

Впрочем, вину арестованный отрицает.