Следком возбудил новые уголовные дела против подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по четырем статьям против подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области, сообщает RT.



Речь идет о статьях об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, поджоге имущества и неправомерном завладении автомобилем. Продолжается расследование по статье об убийстве двух и более лиц.

В действиях задержанного установлены «признаки ряда дополнительных преступлений». Подозреваемого допросили, он дал признательные показания. В ближайшее время следствие предъявит Александру Лазареву обвинения и будет ходатайствовать о его аресте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября ночью после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух девушек. Во дворе дома нашли тело еще одной. По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Полиция установила подозреваемого, его задержали в Орске при попытке угнать автомобиль. Его причастность к преступлению подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

Маргарита Головатенко