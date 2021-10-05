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Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области признал вину

08:51, 05.10.2021
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области признал вину
Фото: realnoevremya.ru

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину на допросе. Сегодня Гайский городской суд рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте мужчины.

29-летний ранее судимый Александр Лазарев подозревается в убийстве трех девушек. Как пишут «РИА Новости», на допросе он дал изобличающие себя показания и признал вину.

30 сентября ночью после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух девушек. Во дворе дома нашли тело еще одной. По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Полиция установила подозреваемого, его задержали в Орске при попытке угнать автомобиль. Причастность подозреваемого к преступлению подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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