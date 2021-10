Работу сервиса WhatsApp полностью восстановили после сбоя

После масштабного сбоя полностью восстановлены функции мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил генеральный директор компании Уилл Кэткарт на своей странице в Twitter.

We’re now back and running at 100%.



Thank you to everyone around the world today for your patience while our teams worked diligently to restore WhatsApp. We truly appreciate you and continue to be humbled by how much people and organizations rely on our app every day.