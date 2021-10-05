Новости общества

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ирек Файзуллин прокомментировал назначение своего зама врио главы Тамбовской области

03:32, 05.10.2021
Ирек Файзуллин прокомментировал назначение своего зама врио главы Тамбовской области
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Назначенный врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров на посту замглавы Минстроя РФ проявил себя как ответственный руководитель, который уделяет особое внимание ежедневным вопросам людей. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Егоров на посту заместителя министра и главного жилищного инспектора РФ отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство, создание комфортной среды, переселение из аварийного жилья, курировал федеральные проекты «Чистая вода» и «Сохранение озера Байкал».

— Предложение президента возглавить Тамбовскую область — это большая честь, но в первую очередь огромная ответственность, — передает его слова «РИА Новости».

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Тамбовской области замглавы Минстроя Максима Егорова. Этим же указом Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также