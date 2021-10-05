Ирек Файзуллин прокомментировал назначение своего зама врио главы Тамбовской области

Назначенный врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров на посту замглавы Минстроя РФ проявил себя как ответственный руководитель, который уделяет особое внимание ежедневным вопросам людей. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Егоров на посту заместителя министра и главного жилищного инспектора РФ отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство, создание комфортной среды, переселение из аварийного жилья, курировал федеральные проекты «Чистая вода» и «Сохранение озера Байкал».

— Предложение президента возглавить Тамбовскую область — это большая честь, но в первую очередь огромная ответственность, — передает его слова «РИА Новости».

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Тамбовской области замглавы Минстроя Максима Егорова. Этим же указом Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина.

