СПЧ направил предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях после инцидентов в Казани и Перми

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в школах и вузах и направила их в правительство России. Об этом сообщается на сайте совета.

После трагедий в Казани и Перми комиссия провела консультации со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поручить профильным органам исполнительной власти проработать эти предложения и направить Совету свою позицию по поводу них.

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СПЧ предлагает органам исполнительной власти вместе с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений. Также предлагается скорректировать программы подготовки будущих педагогов, организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей для формирования навыков по специальным разделам психологии и по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.

Кроме того, комиссия предлагает усовершенствовать системы городского видеонаблюдения и их аналоги.

В конце сентября Госсовет Татарстана внес в Государственную думу законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду нападений школьников на учебные заведения. В документе предлагается назначать виновным уголовное наказание.

