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В Кремле прокомментировали публикацию «досье Пандоры»

14:56, 04.10.2021
В Кремле прокомментировали публикацию «досье Пандоры»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «досье Пандоры». Он назвал разоблачение набором голословных утверждений и передергиваний. Песков добавил, что подобные сведения не могут стать поводом для проверок.

Представитель Кремля отметил, что архивы содержат множество вызывающих вопросов и недоверие данных. По его словам, бросается в глаза лишь демонстрация того, что крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной являются США, передает ТАСС.

kremlin.ru

Глобальное расследование об офшорах Международный консорциум журналистов опубликовал несколько дней назад. Его назвали самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В нем содержатся репортажи более 600 журналистов из 117 стран. Под изучение в результате утечки попали более 11 миллионов файлов.

Диана Жиленкова
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