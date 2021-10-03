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Международный консорциум журналистов опубликовал глобальное расследование об офшорах

20:22, 03.10.2021

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» — масштабное расследование об офшорах. В нем раскрывается якобы причастность ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Консорциум назвал это расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Отмечалось, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран. Всего в расследовании содержится более 11,9 млн файлов — их получили в результате утечки.

В досье фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а еще 400 чиновников из порядка 100 стран.

Маргарита Головатенко
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