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Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин сложил свои полномочия — его место занял Альберт Хузин

13:33, 04.10.2021
Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин сложил свои полномочия — его место занял Альберт Хузин
Фото: muslumovo.tatarstan.ru

Глава Муслюмовского муниципального района Рамиль Муллин сложил свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Совета Муслюмовского района Республики Татарстан.

Рамиль Муллин был на должности главы района в течение 8 лет.

muslumovo.tatarstan.ru

В отставку подал и глава Исколкома Муслюмовского района Рафаэль Демидов. Исполнение его обязанностей возложили на заместителя руководителя ведомства Альберта Хузина.

На прошлой неделе в СМИ появились слухи о назначении Рамиля Муллина на пост мэра Нижнекамска в связи с переходом нынешнего главы Айдара Метшина в Госдуму восьмого созыва. Сегодня по этому поводу пройдет сессия района.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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