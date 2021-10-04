В Татарстане 6 октября проведут проверку экстренных систем оповещения

6 октября в Татарстане пройдет проверка региональной, местных и локальных систем оповещения. Будут проверять системы экстренного оповещения населения об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает МЧС по республике.



На 10 часов 40 минут 6 октября запланирована подача сигнала «Внимание всем!» через электросирены и громкоговорители. Запланировано и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до 1 минуты).

Проверки проводятся с целью отработки своевременного доведения до населения сигналов о ЧС природного и техногенного характера. В МЧС по Татарстану просят граждан сохранять спокойствие в связи с плановой подачей сигналов.

В этом году такие проверки уже проходили 3 марта.

Весной власти Челнов утвердили порядок оповещения населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Согласно документу, передачу речевой информации должны осуществлять профессиональные дикторы, при их отсутствии — должностные лица уполномоченных организаций. Основным способом оповещения о войне и ЧС является передача информации и сигналов через теле- и радиовещание. Также допускается использование в этих целях машин экстренных служб с громкоговорящими системами, ручных сирен и мегафонов, SMS-оповещений.

Маргарита Головатенко